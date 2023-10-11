Венгрия разрешила завозить сахар из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Венгерское правительство отменило запрет на импорт украинской свеклы, тростникового сахара, а также сахарозы в твердой форме. Об этом сообщает издание Agroinform, пишет УНН.
Детали
Украинский сахар исключили из списка продуктов, на которые распространяется запрет импорта. Постановление правительства Венгрии, в которое были внесены изменения, касается транспортировки некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины после 15 сентября 2023 года. Речь идет о перечне из 24 наименований украинских агротоваров.
Отмечается, что украинская сторона сможет свободно ввозить сахар на территорию Венгрии. Власти в Будапеште приняли такое решение в связи с серьезным неурожаем сахарной свеклы.
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