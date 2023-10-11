Угорщина дозволила завозити цукор з України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Уряд Угорщини скасував заборону на імпорт українського бурякового, тростникового цукру, а також сахарози у твердому вигляді. Про це повідомляє видання Agroinform, пише УНН.
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Український цукор виключили зі списку продуктів, на які поширюється заборона імпорту. Постанова уряду Угорщини, до якої були внесені зміни, стосується транспортування деяких сільськогосподарських продуктів з України після 15 вересня 2023 року. Йдеться про перелік із 24 найменувань українських агротоварів.
Зазначається, що українська сторона зможе вільно ввозити цукор на територію Угорщини. Влада в Будапешті ухвалили таке рішення у зв'язку із серйозним неврожаєм цукрових буряків.
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