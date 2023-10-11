Угорщина дозволила завозити цукор з України

Деталі

Український цукор виключили зі списку продуктів, на які поширюється заборона імпорту. Постанова уряду Угорщини, до якої були внесені зміни, стосується транспортування деяких сільськогосподарських продуктів з України після 15 вересня 2023 року. Йдеться про перелік із 24 найменувань українських агротоварів.

Зазначається, що українська сторона зможе вільно ввозити цукор на територію Угорщини. Влада в Будапешті ухвалили таке рішення у зв'язку із серйозним неврожаєм цукрових буряків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорщина виступає за продовження ембарго на український агроекспорт – міністр сільського господарства країни