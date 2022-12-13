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"Соглашение о свободной торговле с СНГ есть воля денонсировать": Глава бюджетного комитета рассказала об альтернативе

"Соглашение о свободной торговле с СНГ есть воля денонсировать": Глава бюджетного комитета рассказала об альтернативе

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила, что Украина должна денонсировать Соглашение о свободной торговле с СНГ и на это есть политическая воля. Она добавила, что внедрение Региональной конвенции Пан-Евро-Мед станет альтернативой Соглашению с СНГ, передает УНН.

Цитата

“Применение правил происхождения Пан-Евро-Мед в торговле с Украиной станет возможным после принятия законопроекта 0151 о ратификации соответствующего протокола (...)

Соглашение о свободной торговле с СНГ есть воля денонсировать и желание это сделать как можно скорее, но при этом нужно не навредить украинским экспортерам. Внедрение Пан-Евро-Меда и станет альтернативой договору с СНГ для торговли с Грузией и Молдовой. Но в общем нужно делать ставки на двусторонние отношения между странами”, – рассказала Пидласа.

Контекст

В рамках сотрудничества с СНГ Украина имеет наибольшее количество международных документов, хотя никогда и не была членом этой организации.

В 2018 году Украина в целом вышла из всех уставных органов СНГ. Несмотря на это, 365 документов в рамках Содружества остаются в силе, а еще 71 – утратили силу или были денонсированы. Остальные 509 документов не ратифицированы Украиной и касаются преимущественно организационных вопросов.

Одним из документов, который до сих пор не денонсирован, является Соглашение о свободной торговле с СНГ. В прошлом году Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Молдовы Наталья Гаврилице подписали протокол между Кабмином Украины и правительством Молдовы о внесении изменений в документ.

По словам Дениса Шмыгаля, изменения в Соглашение о свободной торговле предполагают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

В то же время для внедрения этого протокола Украина должна принять законопроект 0151 о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле, который до сих пор находится в стенах Верховной Рады и еще не был вынесен на голосование. Поэтому экспортеры при прохождении таможни вынуждены пользоваться Договором о зоне свободной торговли с СНГ, в котором, среди прочего, присутствует и россия. На этом, в частности, настаивают и в Министерстве экономики Украины.

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