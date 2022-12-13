"Угоду про вільну торгівлю з СНД є воля денонсувати": Голова бюджетного комітету розповіла про альтернативу

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22029 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54813 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 93499 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 144151 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168947 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 345929 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219705 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193454 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 329234 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459049 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 41512 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 40284 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 34380 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 32197 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 34445 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 345924 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 329231 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546590 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677251 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77387 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114472 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199509 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225521 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218533 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Угоду про вільну торгівлю з СНД є воля денонсувати": Голова бюджетного комітету розповіла про альтернативу

"Угоду про вільну торгівлю з СНД є воля денонсувати": Голова бюджетного комітету розповіла про альтернативу

Київ • УНН

 • 714455 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що Україна має денонсувати Угоду про вільну торгівлю з СНД і на це є політична воля. Вона додала, що впровадження Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед стане альтернативою Угоди з СНД, передає УНН.

Цитата

“Застосування правил походження Пан-Євро-Мед у торгівлі з Україною стане можливим після ухвалення законопроекту 0151 про ратифікацію відповідного протоколу (...)

Угоду про вільну торгівлю з СНД є воля денонсувати і бажання це зробити якомога скоріше, але при цьому потрібно не нашкодити українським експортерам. Впровадження Пан-Євро-Меду і стане альтернативою договору з СНД для торгівлі з Грузією і Молдовою. Але в загальному треба робити ставки на двосторонні відносини між країнами”, – розповіла Підласа.

Контекст

Наразі у рамках співпраці з СНД Україна має найбільшу кількість міжнародних документів, хоча ніколи і не була членом цієї організації.

У 2018 році Україна загалом вийшла із усіх статутних органів СНД. Попри це, 365 документів у рамках Співдружності залишається чинними, а ще 71 – втратили чинність або були денонсовані. Інші 509 документів не ратифіковані Україною і стосуються переважно організаційних питань.

Одним з документів, який і досі не є денонсований є Угода про вільну торгівлю з СНД. Минулого року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол між Кабміном України та урядом Молдови про внесення змін до документу.

За словами Дениса Шмигаля, зміни до Угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

Водночас для впровадження цього протоколу Україна має ухвалити законопроєкт 0151 про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю, який і досі перебуває у стінах Верховної Ради та ще не був винесений на голосування. Тому експортери під час проходження митниці вимушені користуватися Договором про зону вільної торгівлі з СНД, в якому, серед іншого, присутня й росія. На цьому, зокрема, наполягають і у Міністерстві економіки України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41