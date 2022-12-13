"Угоду про вільну торгівлю з СНД є воля денонсувати": Голова бюджетного комітету розповіла про альтернативу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що Україна має денонсувати Угоду про вільну торгівлю з СНД і на це є політична воля. Вона додала, що впровадження Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед стане альтернативою Угоди з СНД, передає УНН.
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“Застосування правил походження Пан-Євро-Мед у торгівлі з Україною стане можливим після ухвалення законопроекту 0151 про ратифікацію відповідного протоколу (...)
Угоду про вільну торгівлю з СНД є воля денонсувати і бажання це зробити якомога скоріше, але при цьому потрібно не нашкодити українським експортерам. Впровадження Пан-Євро-Меду і стане альтернативою договору з СНД для торгівлі з Грузією і Молдовою. Але в загальному треба робити ставки на двосторонні відносини між країнами”, – розповіла Підласа.
Контекст
Наразі у рамках співпраці з СНД Україна має найбільшу кількість міжнародних документів, хоча ніколи і не була членом цієї організації.
У 2018 році Україна загалом вийшла із усіх статутних органів СНД. Попри це, 365 документів у рамках Співдружності залишається чинними, а ще 71 – втратили чинність або були денонсовані. Інші 509 документів не ратифіковані Україною і стосуються переважно організаційних питань.
Одним з документів, який і досі не є денонсований є Угода про вільну торгівлю з СНД. Минулого року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол між Кабміном України та урядом Молдови про внесення змін до документу.
За словами Дениса Шмигаля, зміни до Угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів.
Водночас для впровадження цього протоколу Україна має ухвалити законопроєкт 0151 про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю, який і досі перебуває у стінах Верховної Ради та ще не був винесений на голосування. Тому експортери під час проходження митниці вимушені користуватися Договором про зону вільної торгівлі з СНД, в якому, серед іншого, присутня й росія. На цьому, зокрема, наполягають і у Міністерстві економіки України.