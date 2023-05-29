Соглашение об ограничении долга США готово к голосованию в Конгрессе - Джо Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что двухпартийное соглашение по повышению долга США и предотвращению дефолта готово к передаче в Конгресс, сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Джо Байден заявил, что соглашение является «компромиссом», тогда как спикер Палаты представителей Республиканской партии Кевин Маккарти ранее назвал его «достойным американского народа».
Теперь они должны убедить членов Конгресса одобрить соглашение.
Предложенное соглашение является результатом длительных и трудных переговоров между демократами и республиканцами.
Министерство финансов предупредило, что без соглашения у США закончатся деньги 5 июня.
США должны занимать деньги, чтобы финансировать правительство, ведь они тратят больше, чем собирают налогов.
Республиканцы добивались сокращения расходов в таких сферах, как образование и другие социальные программы, в обмен на повышение лимита долга в 31,4 триллиона долларов.
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Во время короткого выступления перед журналистами в воскресенье вечером президент Байден сказал, что предложенное соглашение является «действительно важным шагом вперед».
«Это устраняет угрозу катастрофического дефолта, защищает наше тяжело заработанное и историческое восстановление экономики.
«Соглашение также является компромиссом, который означает, что никто не получил все, что хотел, но это ответственность за управление».
Байден сказал, что считает, что Маккарти вел переговоры «добросовестно» и теперь имеет голоса для поддержки соглашения в Конгрессе.
Напомним
Ранее сообщалось, что Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли предварительного соглашения по повышению потолка долга США.