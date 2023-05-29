Угода про обмеження боргу США готова до голосування в Конгресі - Джо Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що двопартійна угода щодо підвищення боргу США та запобігання дефолту готова до передачі до Конгресу, повідомляє ВВС, пише УНН.
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Джо Байден заявив, що угода є «компромісом», тоді як спікер Палати представників Республіканської партії Кевін Маккарті раніше назвав її «гідною американського народу».
Тепер вони повинні переконати членів Конгресу схвалити угоду.
Запропонована угода є результатом тривалих і важких переговорів між демократами та республіканцями.
Міністерство фінансів попередило, що без угоди у США закінчаться гроші 5 червня.
США повинні позичати гроші, щоб фінансувати уряд, адже вони витрачають більше, ніж збирають податків.
Республіканці домагалися скорочення витрат у таких сферах, як освіта та інші соціальні програми, в обмін на підвищення ліміту боргу в 31,4 трильйона доларів.
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Під час короткого виступу перед журналістами в неділю ввечері президент Байден сказав, що запропонована угода є «справді важливим кроком вперед».
«Це усуває загрозу катастрофічного дефолту, захищає наше важко зароблене та історичне відновлення економіки.
«Угода також є компромісом, який означає, що ніхто не отримав усе, що хотів, але це відповідальність за управління».
Пан Байден сказав, що вважає, що пан Маккарті вів переговори «сумлінно» і тепер має голоси для підтримки угоди в Конгресі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли попередньої угоди щодо підвищення стелі боргу США.