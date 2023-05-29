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Угода про обмеження боргу США готова до голосування в Конгресі - Джо Байден

Угода про обмеження боргу США готова до голосування в Конгресі - Джо Байден

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що двопартійна угода щодо підвищення боргу США та запобігання дефолту готова до передачі до Конгресу, повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі 

Джо Байден заявив, що угода є «компромісом», тоді як спікер Палати представників Республіканської партії Кевін Маккарті раніше назвав її «гідною американського народу».

Тепер вони повинні переконати членів Конгресу схвалити угоду.

Запропонована угода є результатом тривалих і важких переговорів між демократами та республіканцями.

Міністерство фінансів попередило, що без угоди у США закінчаться гроші 5 червня.

США повинні позичати гроші, щоб фінансувати уряд, адже вони витрачають більше, ніж збирають податків.

Республіканці домагалися скорочення витрат у таких сферах, як освіта та інші соціальні програми, в обмін на підвищення ліміту боргу в 31,4 трильйона доларів. 

Цитата 

Під час короткого виступу перед журналістами в неділю ввечері президент Байден сказав, що запропонована угода є «справді важливим кроком вперед».

«Це усуває загрозу катастрофічного дефолту, захищає наше важко зароблене та історичне відновлення економіки.

«Угода також є компромісом, який означає, що ніхто не отримав усе, що хотів, але це відповідальність за управління».

Пан Байден сказав, що вважає, що пан Маккарті вів переговори «сумлінно» і тепер має голоси для підтримки угоди в Конгресі.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що Президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли попередньої угоди щодо підвищення стелі боргу США.

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