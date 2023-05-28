Підвищення стелі держборгу США: Білий дім та Конгрес досягли попередньої угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли попередньої угоди щодо підвищення стелі боргу США. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як зазначається, Джо Байден і Кевін Маккарті тепер повинні довести рамкову угоду, укладену після тижнів запеклих дискусій, до остаточного законодавчого ухвалення.
Маккарті сказав, що він знову поговорить з Байденом у неділю та підготує законопроект для голосування в середу.
"У нас ще багато роботи, але я вважаю, що ця угода в принципі гідна американського народу", - сказав Маккарті.
Джерело повідомляє, що угода передбачає дворічне збільшення ліміту боргу та дворічну угоду про асигнування, яка зберігає витрати, не пов’язані з обороною, приблизно на поточному рівні.
Доповнення
До цього, міністр фінансів США Джанет Єллен повідомляла про "крайній термін" підвищення стелі держборгу країни. Президент США Джо Байден, на тлі розмов про підвищення стелі держборгу, заявляв, що дефолту в США не буде.