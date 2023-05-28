Повышение потолка госдолга США: Белый дом и Конгресс достигли предварительного соглашения

Детали

Как отмечается, Джо Байден и Кевин Маккарти теперь должны довести рамочное соглашение, заключенное после недель ожесточенных дискуссий, до окончательного законодательного принятия.

Маккарти сказал, что он снова поговорит с Байденом в воскресенье и подготовит законопроект для голосования в среду.

"У нас еще много работы, но я считаю, что это соглашение в принципе достойно американского народа", - сказал Маккарти.

Источник сообщает, что соглашение предусматривает двухлетнее увеличение лимита долга и двухлетнее соглашение об ассигнованиях, которое сохраняет расходы, не связанные с обороной, примерно на текущем уровне.

Дополнение

До этого, министр финансов США Джанет Йеллен сообщала о "крайнем сроке" повышения потолка госдолга страны. Президент США Джо Байден, на фоне разговоров о повышении потолка госдолга, заявлял, что дефолта в США не будет.