Повышение потолка госдолга США: Белый дом и Конгресс достигли предварительного соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли предварительного соглашения по повышению потолка долга США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Как отмечается, Джо Байден и Кевин Маккарти теперь должны довести рамочное соглашение, заключенное после недель ожесточенных дискуссий, до окончательного законодательного принятия.
Маккарти сказал, что он снова поговорит с Байденом в воскресенье и подготовит законопроект для голосования в среду.
"У нас еще много работы, но я считаю, что это соглашение в принципе достойно американского народа", - сказал Маккарти.
Источник сообщает, что соглашение предусматривает двухлетнее увеличение лимита долга и двухлетнее соглашение об ассигнованиях, которое сохраняет расходы, не связанные с обороной, примерно на текущем уровне.
Дополнение
До этого, министр финансов США Джанет Йеллен сообщала о "крайнем сроке" повышения потолка госдолга страны. Президент США Джо Байден, на фоне разговоров о повышении потолка госдолга, заявлял, что дефолта в США не будет.