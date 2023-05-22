У Мінфіні США повідомили про "крайній термін" підвищення стелі держборгу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила про "крайній термін" підвищення стелі держборгу країни. Про це пише CNN, передає УНН.
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Так, Джанет Єллен заявила, що 1 червня є "жорстким крайнім терміном" для США, щоб підвищити стелю боргу.
"У своєму останньому листі до Конгресу я зазначила, що ми не зможемо оплатити всі наші рахунки на початку червня і, можливо, вже 1 червня. І я продовжуватиму інформувати Конгрес, але я, звичайно, не змінила своєї оцінки. Тож я вважаю, що це крайній термін", - сказала Єллен.
Президент США Джо Байден зауважив, що республіканці Конгресу можуть використати національний дефолт, щоб завдати йому політичної шкоди, і визнав, що час для застосування потенційних односторонніх дій для підвищення ліміту федеральних запозичень вже вичерпаний.
Міністр фінансів також додала, що деякі рахунки "залишаться несплаченими", якщо не підвищити стелю боргу.
"Буде важкий вибір, якщо не підвищити межу боргу. І ви знаєте, що з 1789 року Сполучені Штати вчасно сплачують свої рахунки. Це те, що світ хоче бачити надалі. І це неприйнятна ситуація, коли ми не можемо оплачувати свої рахунки", - сказала Єллен.
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