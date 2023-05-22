В Минфине США сообщили о "крайнем сроке" повышения потолка госдолга

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Так, Джанет Йеллен заявила, что 1 июня является "жестким крайним сроком" для США, чтобы повысить потолок долга.

"В своем последнем письме к Конгрессу я отметила, что мы не сможем оплатить все наши счета в начале июня и, возможно, уже 1 июня. И я буду продолжать информировать Конгресс, но я, конечно, не изменила своей оценки. Поэтому я считаю, что это крайний срок", - сказала Йеллен.

Президент США Джо Байден заметил, что республиканцы Конгресса могут использовать национальный дефолт, чтобы нанести ему политический ущерб, и признал, что время для применения потенциальных односторонних действий для повышения лимита федеральных заимствований уже исчерпано.

Министр финансов также добавила, что некоторые счета "останутся неоплаченными", если не повысить потолок долга.

"Будет трудный выбор, если не повысить потолок долга. И вы знаете, что с 1789 года Соединённые Штаты вовремя оплачивают свои счета. Это то, что мир хочет видеть в дальнейшем. И это неприемлемая ситуация, когда мы не можем оплачивать свои счета", - сказала Йеллен.

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