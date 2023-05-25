Держборг США: Байден заявив, що дефолту в країні не буде

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Президент Джо Байден заявив, що переговори про угоди щодо стелі держборгу тривають, і учасники переговорів "досягають прогресу".

"Ми зі спікером Кевіном Маккарті провели кілька продуктивних розмов, і наші співробітники продовжують зустрічатися під час нашої розмови, і вони досягають прогресу. Я неодноразово давав зрозуміти, що невиконання зобов'язань щодо нашого державного боргу це не варіант", - сказав він.

Байден додав, що в Конгресі погодилися з тим, що дефолту в країні не буде.

"Лідери Конгресу розуміють це, і всі вони погодилися, що дефолту не буде. Конгресу час діяти зараз. Я хочу чітко пояснити, що переговори, які ми ведемо зі спікером Маккарті, стосуються контурів того, як виглядатиме бюджет, а не дефолту. Йдеться про конкуруючі бачення Америки", - підсумував президент США.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила про "крайній термін" підвищення стелі держборгу країни.