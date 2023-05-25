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Госдолг США: Байден заявил, что дефолта в стране не будет

Киев • УНН

 • 619561 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент США Джо Байден, на фоне разговоров о повышении потолка госдолга, заявил, что дефолта в США не будет. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Президент Джо Байден заявил, что переговоры о соглашениях по потолку госдолга продолжаются, и участники переговоров "достигают прогресса".

"Мы со спикером Кевином Маккарти провели несколько продуктивных разговоров, и наши сотрудники продолжают встречаться во время нашего разговора, и они достигают прогресса. Я неоднократно давал понять, что невыполнение обязательств по нашему государственному долгу это не вариант", - сказал он.

Байден добавил, что в Конгрессе согласились с тем, что дефолта в стране не будет.

"Лидеры Конгресса понимают это, и все они согласились, что дефолта не будет. Конгрессу пора действовать сейчас. Я хочу четко объяснить, что переговоры, которые мы ведем со спикером Маккарти, касаются контуров того, как будет выглядеть бюджет, а не дефолта. Речь идет о конкурирующих видениях Америки", - подытожил президент США.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о "крайнем сроке" повышения потолка госдолга страны.

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