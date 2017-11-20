Соглашение об ассоциации с ЕС выполнено на 15% - Президент (дополнено)

"Пока оно (Соглашение об ассоциации с ЕС - ред.) выполнено только на 15%. У нас впереди очень большая работа", - подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации является дорожной картой украинских реформ.

Добавим, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября. Его подписание происходило в два этапа. 21 марта 2014 года подписали политическую частую. А уже 27 июня того же года - экономическую. Соглашение синхронно ратифицировали оба - украинский и европейский - парламенты 16 сентября 2014 года.

Этим документом предусмотрена и зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Временное применение Соглашения состоялось с 1 ноября того же года. При этом временное применение торговых положений началось с 1 января 2016 года.