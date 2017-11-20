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Угода про асоціацію з ЄС виконана на 15% - Президент (доповнено)

Київ • УНН

 • 21701 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на сьогодні виконана лише на 15%. Про це у понеділок сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, передає УНН.

"Поки що вона (Угода про асоціацію з ЄС – ред.) виконана лише на 15%. У нас попереду дуже велика робота", - наголосив Президент.

Він підкреслив, що Угода про асоціацію є дорожньою картою українських реформ.

Додамо, Угода про асоціацію між Україною і ЄС запрацювала у повному обсязі з 1 вересня. Її підписання відбувалося у два етапи. 21 березня 2014 року підписали політичну часту. А вже 27 червня того ж року - економічну. Угоду синхронно ратифікували обидва - український і європейський - парламенти 16 вересня 2014 року.

Цим документом передбачена і зона вільної торгівлі між Україною і ЄС. Тимчасове застосування Угоди відбулося з 1 листопада того ж року. При цьому тимчасове застосування торгових положень розпочалося з 1 січня 2016 року.

Українські Національні Новини

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