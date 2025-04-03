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Ночной удар рф дронами по Харькову и пригороду оставил раненым мужчину: показали последствия

Киев • УНН

 • 9760 просмотра

Российские войска атаковали Харьков и пригород беспилотниками, повреждена инфраструктура и дома. В Дергачах ранен 57-летний мужчина, вероятно, использован БпЛА "Герань-2".

Ночной удар рф дронами по Харькову и пригороду оставил раненым мужчину: показали последствия

В результате удара российских войск беспилотниками по Харькову и пригороду накануне пострадал мирный житель, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 2 апреля в период с 21:45 до 22:30 вооруженные силы рф в очередной раз атаковали ударными беспилотниками город Харьков. Под прицелом был Киевский район. Повреждены здания предприятий, частные домовладения, подземный переход.

В Харькове вспыхнул пожар после террористической атаки дронов02.04.25, 23:28 • 13906 просмотров

Также вчера ориентировочно в 22:35 БпЛА врага ударил по городу Дергачи. Получил ранения 57-летний мужчина. Выбиты окна и повреждены фасады в домах.

По предварительным данным, для ударов российская армия использовала БпЛА "Герань-2".

Дополнение

В результате обстрелов Харьковщины за минувшие сутки пострадали по меньшей мере 7 человек, в том числе 10-летний ребенок, сообщили в ГУНП в области. За минувшие сутки россияне применили против мирного населения региона артиллерию, БпЛА и FPV-дроны. Под обстрелами находились Харьков, Купянский, Богодуховский и Харьковский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, дом культуры, автомобили.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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