Ночной удар рф дронами по Харькову и пригороду оставил раненым мужчину: показали последствия

В результате удара российских войск беспилотниками по Харькову и пригороду накануне пострадал мирный житель, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 2 апреля в период с 21:45 до 22:30 вооруженные силы рф в очередной раз атаковали ударными беспилотниками город Харьков. Под прицелом был Киевский район. Повреждены здания предприятий, частные домовладения, подземный переход.

В Харькове вспыхнул пожар после террористической атаки дронов

Также вчера ориентировочно в 22:35 БпЛА врага ударил по городу Дергачи. Получил ранения 57-летний мужчина. Выбиты окна и повреждены фасады в домах.

По предварительным данным, для ударов российская армия использовала БпЛА "Герань-2".

Дополнение

В результате обстрелов Харьковщины за минувшие сутки пострадали по меньшей мере 7 человек, в том числе 10-летний ребенок, сообщили в ГУНП в области. За минувшие сутки россияне применили против мирного населения региона артиллерию, БпЛА и FPV-дроны. Под обстрелами находились Харьков, Купянский, Богодуховский и Харьковский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, дом культуры, автомобили.