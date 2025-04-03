Нічний удар рф дронами по Харкову та передмістю залишив пораненим чоловіка: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків та передмістя безпілотниками, пошкоджено інфраструктуру та будинки. У Дергачах поранено 57-річного чоловіка, ймовірно, використано БпЛА "Герань-2".
Внаслідок удару російських військ безпілотниками по Харкову та передмістю напередодні постраждав мирний житель, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували ударними безпілотниками місто Харків. Під прицілом був Київський район. Пошкоджено будівлі підприємств, приватні домоволодіння, підземний перехід.
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Також вчора орієнтовно о 22:35 БпЛА ворога вдарив по місту Дергачі. Дістав поранення 57-річний чоловік. Вибито вікна та пошкоджено фасади у будинках.
За попередніми даними, для ударів російська армія використала БпЛА "Герань-2".
Доповнення
Внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби постраждали щонайменше 7 осіб, у тому числі 10-річна дитина, повідомили у ГУНП в області. Минулої доби росіяни застосували проти мирного населення регіону артилерію, БпЛА та FPV-дрони. Під обстрілами перебували Харків, Куп'янський, Богодухівський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будинок культури, автомобілі.