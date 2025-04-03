Нічний удар рф дронами по Харкову та передмістю залишив пораненим чоловіка: показали наслідки

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14873 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 104175 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 167048 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105356 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342089 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173102 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144543 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196051 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124755 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108130 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46537 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158659 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36997 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84157 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22625 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14874 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84180 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 104175 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 167048 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19936 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22648 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 37019 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46554 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135596 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Нічний удар рф дронами по Харкову та передмістю залишив пораненим чоловіка: показали наслідки

Київ • УНН

 • 9808 перегляди

Російські війська атакували Харків та передмістя безпілотниками, пошкоджено інфраструктуру та будинки. У Дергачах поранено 57-річного чоловіка, ймовірно, використано БпЛА "Герань-2".

Нічний удар рф дронами по Харкову та передмістю залишив пораненим чоловіка: показали наслідки

Внаслідок удару російських військ безпілотниками по Харкову та передмістю напередодні постраждав мирний житель, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували ударними безпілотниками місто Харків. Під прицілом був Київський район. Пошкоджено будівлі підприємств, приватні домоволодіння, підземний перехід.

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів02.04.25, 23:28 • 13920 переглядiв

Також вчора орієнтовно о 22:35 БпЛА ворога вдарив по місту Дергачі. Дістав поранення 57-річний чоловік. Вибито вікна та пошкоджено фасади у будинках.

За попередніми даними, для ударів російська армія використала БпЛА "Герань-2".

Доповнення

Внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби постраждали щонайменше 7 осіб, у тому числі 10-річна дитина, повідомили у ГУНП в області. Минулої доби росіяни застосували проти мирного населення регіону артилерію, БпЛА та FPV-дрони. Під обстрілами перебували Харків, Куп'янський, Богодухівський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будинок культури, автомобілі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Шахед-136
Харків
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95