Ударный дрон ВСУ доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации: Михаил Федоров показал видео

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"Эксклюзивные кадры с временно оккупированного левого берега Днепра.

Россияне не эвакуируют местных из затопленных районов и не дают сделать это Украине. Но на помощь приходят технологии", - написал Федоров.

Он отметил, что украинский ударный дрон Vampire, который ранее уничтожал врага, теперь доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации.

"Украина ежедневно борется за жизнь людей, которые оказались в ловушке", - подчеркнул Михаил Федоров.

Дополнение

Служба безопасности на своей странице в Telegram поделилась видео, как операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" СБУ уничтожают вражескую армию. Таким образом за неделю они "разобрали" более полусотни вражеской техники и более 150 оккупантов.