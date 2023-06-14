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Ударный дрон ВСУ доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации: Михаил Федоров показал видео

Киев • УНН

 • 1277776 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал видео, где видно как Ударный дрон ВСУ доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации, передает УНН.

Ударный дрон ВСУ доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации: Михаил Федоров показал видео

Цитата

"Эксклюзивные кадры с временно оккупированного левого берега Днепра.

Россияне не эвакуируют местных из затопленных районов и не дают сделать это Украине. Но на помощь приходят технологии", - написал Федоров.

Он отметил, что украинский ударный дрон Vampire, который ранее уничтожал врага, теперь доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации.

"Украина ежедневно борется за жизнь людей, которые оказались в ловушке", - подчеркнул Михаил Федоров.

Дополнение

Служба безопасности на своей странице в Telegram поделилась видео, как операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" СБУ уничтожают вражескую армию. Таким образом за неделю они "разобрали" более полусотни вражеской техники и более 150 оккупантов.

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