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БМ-27 «Ураган»

СБУ показало як оператори дронів ювелірно знищують ворога

Київ • УНН

 • 878697 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Служба безпеки на своїй сторінці в Telegram поділилась відео, як оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищують ворожу армію. Таким чином за тиждень вони «розібрали» понад півсотні ворожої техніки та понад 150 окупантів, передає УНН.

СБУ показало як оператори дронів ювелірно знищують ворога

Цитата

"Оператори ударних дронів ЦСО «А» СБУ «розібрали» російські танки, ЗРК і піхоту. А роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" – окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок. Лише за останній тиждень знищено: 16 танків, 5 «САУ», 14 ББМ та 16 вантажівок, 3 системи спостереження «Муром», ТОС «Солнцепьок», ЗРК «ТОР» та «БУК», РЛС «Зоопарк», понад 150 окупантів вбитими та пораненими та іншу техніку", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3935 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3766 (+20) од,
  • РСЗВ – 601 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 363 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 300 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 511 (+1).

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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