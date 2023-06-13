СБУ показало как операторы дронов ювелирно уничтожают врага
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Служба безопасности на своей странице в Telegram поделилась видео, как операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" СБУ уничтожают вражескую армию. Таким образом за неделю они «разобрали» более полусотни вражеской техники и более 150 оккупантов, передает УНН.
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"Операторы ударных дронов ЦСО «А» СБУ «разобрали» российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок. Только за последнюю неделю уничтожено: 16 танков, 5 «САУ», 14 ББМ и 16 грузовиков, 3 системы наблюдения «Муром», ТОС «Солнцепёк», ЗРК «ТОР» и «БУК», РЛС «Зоопарк», более 150 оккупантов убитыми и ранеными и другую технику", - говорится в сообщении.
Дополнение
По данным Генерального штаба ВСУ Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 216650 (+470) человек ликвидировано,
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- танков - 3935 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 7642 (+6) ед,
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- артиллерийских систем – 3766 (+20) ед,
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- РСЗО – 601 (+0) ед,
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- средства ПВО - 363 (+1) ед,
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- самолетов – 314 (+0) ед,
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- вертолетов – 300 (+1) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
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- крылатые ракеты - 1183 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2) ед,
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- специальная техника - 511 (+1).
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Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
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