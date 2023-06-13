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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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СБУ показало как операторы дронов ювелирно уничтожают врага

Киев • УНН

 • 878697 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Служба безопасности на своей странице в Telegram поделилась видео, как операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" СБУ уничтожают вражескую армию. Таким образом за неделю они «разобрали» более полусотни вражеской техники и более 150 оккупантов, передает УНН.

СБУ показало как операторы дронов ювелирно уничтожают врага

Цитата

"Операторы ударных дронов ЦСО «А» СБУ «разобрали» российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок. Только за последнюю неделю уничтожено: 16 танков, 5 «САУ», 14 ББМ и 16 грузовиков, 3 системы наблюдения «Муром», ТОС «Солнцепёк», ЗРК «ТОР» и «БУК», РЛС «Зоопарк», более 150 оккупантов убитыми и ранеными и другую технику", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Генерального штаба ВСУ Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 216650 (+470) человек ликвидировано,
  • танков - 3935 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7642 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 3766 (+20) ед,
  • РСЗО – 601 (+0) ед,
  • средства ПВО - 363 (+1) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 300 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
  • крылатые ракеты - 1183 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2) ед,
  • специальная техника - 511 (+1).

Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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