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ССО показали на відео, як "мінусують" ворожий дрон біля Бахмута

ССО показали на відео, як "мінусують" ворожий дрон біля Бахмута

Київ • УНН

 • 5200362 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Біля Бахмута операторами Сил спеціальних операцій ЗСУ був збитий ворожий БПЛА типу ГРАНАТ-1, відео опубліковано в Telegram СCО Збройних сил України, повідомляє УНН.

Цитата

"Біля Бахмута операторами ССО був збитий БПЛА типу ГРАНАТ-1", - йдеться в повідомленні СCО ЗСУ в Telegram.

"Він довго надокучав нашим побратимам, гудів та заважав працювати, ми вказали йому напрямок корабля, він і полетів",- прокоментував оператор Сил спеціальних операцій.

Доповнення

За даними Гештабу ЗСУ, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183130 осіб, 3661 танків та сотень одиниць військової техніки.

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