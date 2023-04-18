Артилерія 155 мм "змінила гру" на полі бою - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Надання Україні західної артилерії 155 мм "змінило гру" на полі бою. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На полі бою game changer (зміною гри – ред.), тим чинником суттєвим було спочатку надання нам артилерії 155 мм, а це відбулося в травні, тобто за наслідками по суті квітневого американці прийняли рішення й дали нам 155 мм», - сказав Резніков.
Доповнення
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що українська артилерія знищує тисячі російських загарбників й ворожу техніку, вправно поєднуючи іноземну зброю з вітчизняними артилерійськими системами.