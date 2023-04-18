Артиллерия 155 мм "изменила игру" на поле боя - Резников

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«На поле боя game changer (изменением игры – ред.), тем существенным фактором было первоначально предоставление нам артиллерии 155 мм, а это произошло в мае, то есть по результатам по сути апрельского американцы приняли решение и дали нам 155 мм», - сказал Резников.

Дополнение

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что украинская артиллерия уничтожает тысячи российских захватчиков и вражескую технику, ловко совмещая иностранное оружие с отечественными артиллерийскими системами.