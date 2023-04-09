Сирський показав, як українська артилерія нищить окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українська артилерія знищує тисячі російських загарбників й ворожу техніку, вправно поєднуючи іноземну зброю з вітчизняними артилерійськими системами. Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський написав у Telegram, передає УНН.
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"Сьогодні українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника. Поряд з іноземною зброєю, українські воїни вправно поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об’єкти на полі бою", — наголосив він.
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Командувач також відзначив 27-у, 43-ю і 107-у реактивні й артилерійські бригади.
За словами Сирського, вони неодноразово доводили свою продуктивність, надаючи потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій.
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