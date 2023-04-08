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Залужний показав, як польські гаубиці "Краб" успішно виконують бойові завдання на фронті

Залужний показав, як польські гаубиці "Краб" успішно виконують бойові завдання на фронті

Київ • УНН

 • 1051692 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Польські самохідні гаубиці AHS Krab (САУ "Краб") успішно виконують бойові завдання на фронті. Про це повідомив Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН.

Деталі

Як відзначив Залужний у Telegram, наші воїни швидко опанували західну техніку, більше того - мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння та оприлюднив відео.

"Самохідна артилерійська установка "Краб" добре показала себе і в швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення", - наводяться у Telegram-каналі Залужного слова військового ЗСУ Володимира.

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