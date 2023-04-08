Залужный показал, как польские гаубицы "Краб" успешно выполняют боевые задачи на фронте

Детали

Как отметил Залужный в Telegram, наши воины быстро освоили западную технику, более того - имеют опыт, который является ценным для партнеров и производителей вооружения и обнародовал видео.

"Самоходная артиллерийская установка "Краб" хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения для их усовершенствования", - приводятся в Telegram-канале Залужного слова военного ВСУ Владимира.