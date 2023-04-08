Залужный показал, как польские гаубицы "Краб" успешно выполняют боевые задачи на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Польские самоходные гаубицы AHS Krab (САУ "Краб") успешно выполняют боевые задачи на фронте. Об этом сообщил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН.
Детали
Как отметил Залужный в Telegram, наши воины быстро освоили западную технику, более того - имеют опыт, который является ценным для партнеров и производителей вооружения и обнародовал видео.
"Самоходная артиллерийская установка "Краб" хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения для их усовершенствования", - приводятся в Telegram-канале Залужного слова военного ВСУ Владимира.