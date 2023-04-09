Сырский показал, как украинская артиллерия уничтожает оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинская артиллерия уничтожает тысячи российских захватчиков и вражескую технику, умело сочетая иностранное оружие с отечественными артиллерийскими системами. Об этом командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский написал в Telegram, передает УНН.
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"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины умело сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя", — подчеркнул он.
Детали
Командующий также отметил 27-ю, 43-ю и 107-ю реактивные и артиллерийские бригады.
По словам Сырского, они неоднократно доказывали свою продуктивность, оказывая мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций.
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