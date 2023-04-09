Сырский показал, как украинская артиллерия уничтожает оккупантов

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"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины умело сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя", — подчеркнул он.

Детали

Командующий также отметил 27-ю, 43-ю и 107-ю реактивные и артиллерийские бригады.

По словам Сырского, они неоднократно доказывали свою продуктивность, оказывая мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций.

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