Ще плюс 470: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183130 осіб, 3661 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3661 (+1) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7098 (+11) од,
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- артилерійських систем – 2810 (+6) од,
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- РСЗВ – 538 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 285 (+0) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 293 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6),
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- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) од,
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- спеціальна техніка ‒ 330 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб.