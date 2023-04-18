Еще плюс 470: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 183130 (+470) человек ликвидировано,
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- танков - 3661 (+1) ед,
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- боевых бронированных машин - 7098 (+11) ед,
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- артиллерийских систем - 2810 (+6) ед,
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- РСЗО - 538 (+0) ед,
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- средства ПВО - 285 (+0) ед,
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- самолетов - 308 (+0) ед,
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- вертолетов - 293 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2353 (+6),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли / катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн - 5676 (+4) ед,
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- специальная техника - 330 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб.