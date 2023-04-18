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Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

Київ • УНН

 • 854777 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Доповнення

Також у Генеральному штабі ЗСУ додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.

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