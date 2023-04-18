Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Також у Генеральному штабі ЗСУ додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо
Минулої доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.