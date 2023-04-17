Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Також збито 4 ворожих БпЛА (2 - типу “Орлан-10”, 1 розвідувальний “Елерон” та 1 дрон-камікадзе "Ланцет", — повідомили у Генштабі ЗСУ.
Доповнення
Також за інформацією Генерального штабу ЗСУ підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб: окупанти продовжують чинити мародерство на ТОТ