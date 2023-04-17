Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Также сбито 4 вражеских БпЛА (2 - типа “Орлан-10”, 1 разведывательный “Элерон” и 1 дрон-камикадзе "Ланцет", — сообщили в Генштабе ВСУ.
Дополнение
Также по информации Генерального штаба ВСУ подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.
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