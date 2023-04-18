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Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 854775 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Мерлин", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

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