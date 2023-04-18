Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Мерлин", - сообщили в Генштабе ВСУ.
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Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним
За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.