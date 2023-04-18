ССО показали на видео, как "минусуют" вражеский дрон возле Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Возле Бахмута операторами Сил специальных операций ВСУ был сбит вражеский БПЛА типа ГРАНАТ-1, видео опубликовано в Telegram ССО Вооруженных сил Украины, сообщает УНН.
Цитата
"У Бахмута операторами ССО был сбит БПЛА типа ГРАНАТ-1", - говорится в сообщении ССО ВСУ в Telegram.
"Он долго надоел нашим собратьям, гудел и мешал работать, мы указали ему направление корабля, он и полетел", - прокомментировал оператор Сил специальных операций.
Дополнение
По данным Гештаба ВСУ, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Мерлин".
Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Артиллерия 155 мм "изменила игру" на поле боя - Резников