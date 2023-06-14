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Ударний дрон ЗСУ доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації: Михайло Федоров показав відео

Київ • УНН

 • 1277776 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав відео, де видно як Ударний дрон ЗСУ доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації, передає УНН.

Ударний дрон ЗСУ доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації: Михайло Федоров показав відео

Цитата

"Ексклюзивні кадри з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні. Але на допомогу приходять технології", - написав Федоров.

Він зазначив, що український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, тепр доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації.

"Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці", - наголосив Михайло Федоров.

Доповнення

Служба безпеки на своїй сторінці в Telegram поділилась відео, як оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищують ворожу армію. Таким чином за тиждень вони "розібрали" понад півсотні ворожої техніки та понад 150 окупантів.

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