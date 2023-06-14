Ударний дрон ЗСУ доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації: Михайло Федоров показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав відео, де видно як Ударний дрон ЗСУ доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації, передає УНН.
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"Ексклюзивні кадри з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.
Росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні. Але на допомогу приходять технології", - написав Федоров.
Він зазначив, що український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, тепр доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації.
"Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці", - наголосив Михайло Федоров.
Доповнення
Служба безпеки на своїй сторінці в Telegram поділилась відео, як оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищують ворожу армію. Таким чином за тиждень вони "розібрали" понад півсотні ворожої техніки та понад 150 окупантів.