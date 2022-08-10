Удар ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС: появилось видео с последствиями

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"Каховская ГЭС. Как себя чувствует мост, можете определить по видео. Российские танки здесь больше не будут кататься", – написал Гончаренко.

Напомним

Сегодня ОК "Юг" сообщил, что ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Теперь он непригоден для использования.