Удар ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС: появилось видео с последствиями
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Появилось видео с последствиями удара украинских военных по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
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"Каховская ГЭС. Как себя чувствует мост, можете определить по видео. Российские танки здесь больше не будут кататься", – написал Гончаренко.
Напомним
Сегодня ОК "Юг" сообщил, что ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Теперь он непригоден для использования.