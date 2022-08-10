Удар ЗСУ по мосту біля Каховської ГЕС: з'явилося відео з наслідками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. З'явилося відео з наслідками удару українських військових по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
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"Каховська ГЕС. Як почувається міст, можете визначити по відео. Російські танки тут більше не кататимуться", – написав Гончаренко.
Нагадаємо
Сьогодні ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ завдали "акуратного" та "дієвого" удару по мосту в районі Каховської ГЕС. Тепер він непридатний для використання.