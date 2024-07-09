В результате удара по жилому дому в Шевченковском районе столицы погибли четверо детей. Еще один ребенок, предположительно, может находиться под завалами.

Об этом рассказала советник-уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На сегодня Украина сделала максимум, что возможно и мы продолжаем эту работу. Сегодня уже состоялся обязательный особый созыв заседания Совета безопасности ООН, где мы смогли представить то, что произошло вчера. Смогли осветить это, рассказать о том ударе, который был совершен не только по отношению к "Охматдету", но и к жилому дому, где был разрушен целый подъезд, где собственно и погибло аж 4 детей, и еще один ребенок, вероятно, может находиться под завалами. Мир должен знать об этом. Должен понимать, что происходило - сказала Герасимчук.

Она добавила, что работы по разбору завалов в результате удара по жилому дому до сих пор продолжаются.

"Уже выявлено, что погибла целая семья - мама с двумя детьми. И еще одна семья, где двое детей погибли, а мама находится в больнице. В поисках еще один ребенок - девочка. Надеемся, что она окажется в безопасности. Не под завалами, но пока ищем и там работы до сих пор ведутся", - добавила Герасимчук.

Напомним,

Массированная ракетная атака российских войск на украинские города 8 июля унесла жизни 42 человек, среди которых четверо малолетних детей, травмировано 190 человек.