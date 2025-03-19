Удар рф по Запорожью: двое мужчин получили ранения
Киев • УНН
Российская армия атаковала Запорожье, в результате чего двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.
Армия рф атаковала Запорожье, двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Двое мужчин получили ранения в результате вражеского обстрела Запорожья. Их состояние медики оценивают как среднее
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Добавим
Ранее Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.