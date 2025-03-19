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Удар рф по Запорожью: двое мужчин получили ранения

Киев • УНН

 • 18365 просмотра

Российская армия атаковала Запорожье, в результате чего двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

Удар рф по Запорожью: двое мужчин получили ранения

Армия рф атаковала Запорожье, двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Двое мужчин получили ранения в результате вражеского обстрела Запорожья. Их состояние медики оценивают как среднее 

- сообщил Федоров.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Добавим

Ранее Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

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