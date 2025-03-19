Удар рф по Запоріжжю: двоє чоловіків отримали поранення
Київ • УНН
Російська армія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого двоє чоловіків отримали поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
Армія рф атакувала Запоріжжя, двоє чоловіків дістали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Їх стан медики оцінюють як середній
За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога.
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Раніше Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.