Удар рф по Запоріжжю: двоє чоловіків отримали поранення

Армія рф атакувала Запоріжжя, двоє чоловіків дістали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Їх стан медики оцінюють як середній - повідомив Федоров.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога.

Додамо

Раніше Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.