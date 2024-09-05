Удар рф по учебному заведению в Полтаве унес жизни уже 54 человек
Киев • УНН
Количество жертв российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54, еще 297 человек пострадали. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться еще до 5 человек.
Количество жертв удара российских войск по учебному заведению в Полтаве возросло до 54, еще 297 человек пострадали, под завалами могут находиться еще до 5 человек, спасательные работы продолжаются, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
До 54-х увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве. Еще 297 человек пострадали. Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек
Поисково-спасательные работы, как указано, продолжаются с учетом безопасности составляющей.
Сообщается, что уже разобрано и вывезено 1 тыс. 760 тонн строительного мусора.
Удар ворожими ракетами по навчальному закладу Полтави: у СБУ озвучили перші версії4 сентября 2024, 16:51 • 61859 просмотров