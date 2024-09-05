Удар рф по учебному заведению в Полтаве унес жизни уже 54 человек

Количество жертв удара российских войск по учебному заведению в Полтаве возросло до 54, еще 297 человек пострадали, под завалами могут находиться еще до 5 человек, спасательные работы продолжаются, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

До 54-х увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве. Еще 297 человек пострадали. Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Поисково-спасательные работы, как указано, продолжаются с учетом безопасности составляющей.

Сообщается, что уже разобрано и вывезено 1 тыс. 760 тонн строительного мусора.

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