Удар рф по навчальному закладу у Полтаві забрав життя вже 54 людей
Київ • УНН
Кількість жертв російського удару по навчальному закладу в Полтаві зросла до 54, ще 297 людей постраждало. Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще до 5 осіб.
Кількість жертв удару російських військ по навчальному закладу в Полтаві зросла до 54, ще 297 людей постраждало, під завалами можуть перебувати ще до 5 осіб, рятувальні роботи тривають, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.
До 54-х збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві. Ще 297 людей постраждало. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб
Пошуково-рятувальні роботи, як вказано, тривають з урахуванням безпекової складової.
Повідомляється, що вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття.
Удар ворожими ракетами по навчальному закладу Полтави: у СБУ озвучили перші версії04.09.24, 19:51 • 63482 перегляди