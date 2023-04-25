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Удар рф по центру Купянска: под завалами может находиться один человек

Удар рф по центру Купянска: под завалами может находиться один человек

Киев • УНН

 • 262620 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Еще один человек может находиться под завалами в центре Купянска, по которому россияне нанесли ракетный удар. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«На месте ракетного удара по центру Купянска продолжаются спасательные работы. К сожалению, женщина, находившаяся под завалами, погибла. Спасатели только что достали ее тело. По нашей информации, под завалами может находиться еще один человек. Специальные службы делают все возможное, чтобы найти его», - сообщил Синегубов.

Детали

Он отметил, что рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов.

«Враг сознательно бьет по гражданской инфраструктуре и терроризирует мирное население», - добавил Синегубов.

Добавим, ранее сообщалось, что 2 человека остаются под завалами.

Дополнение

россияне утром обстреляли центр Купянска.

В результате удара российских войск по центру Купянска погибла работница музея, ранены 10 человек.

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