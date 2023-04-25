Удар рф по центру Купянска: под завалами может находиться один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Еще один человек может находиться под завалами в центре Купянска, по которому россияне нанесли ракетный удар. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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«На месте ракетного удара по центру Купянска продолжаются спасательные работы. К сожалению, женщина, находившаяся под завалами, погибла. Спасатели только что достали ее тело. По нашей информации, под завалами может находиться еще один человек. Специальные службы делают все возможное, чтобы найти его», - сообщил Синегубов.
Детали
Он отметил, что рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов.
«Враг сознательно бьет по гражданской инфраструктуре и терроризирует мирное население», - добавил Синегубов.
Добавим, ранее сообщалось, что 2 человека остаются под завалами.
Дополнение
россияне утром обстреляли центр Купянска.
В результате удара российских войск по центру Купянска погибла работница музея, ранены 10 человек.