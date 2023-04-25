Удар рф по центру Куп'янська: під завалами може перебувати одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Ще одна людина може перебувати під завалами у центрі Куп'янська, по якому росіяни завдали ракетного удару. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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«На місці ракетного удару по центру Куп'янська тривають рятувальні роботи. На жаль, жінка, що перебувала під завалами, загинула. Рятувальники щойно дістали її тіло. За нашою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина. Спеціальні служби роблять усе можливе, щоб знайти її», - повідомив Синєгубов.
Деталі
Він зазначив, що поруч з будівлею музею, куди влучила ворожа ракета С-300, немає жодних військових об'єктів.
«Ворог свідомо б'є по цивільній інфраструктурі та чинить терор мирного населення», - додав Синєгубов.
Додамо, раніше повідомлялося, що 2 людей залишаються під завалами.
Доповнення
росіяни вранці обстріляли центр Куп'янська.
Внаслідок удару російських військ по центру Куп'янська загинула працівниця музею, поранено 10 людей.