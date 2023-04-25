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Зеленський: відомо про загиблу працівницю музею через удар рф по Куп'янську

Зеленський: відомо про загиблу працівницю музею через удар рф по Куп'янську

Київ • УНН

 • 277457 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Внаслідок удару російських військ по центру Куп'янська на Харківщині загинула працівниця музею, поранено 10 людей, повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!" - наголосив Президент.

"Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди", - повідомив Зеленський.

З його слів, ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби.

"Вічна памʼять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною", - підкреслив Глава держави.

Нагадаємо

росіяни вранці обстріляли центр Куп'янська, спочатку було відомо про 5 поранених.

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