Зеленский: известно о погибшей работнице музея из-за удара рф по Купянску
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В результате удара российских войск по центру Купянска в Харьковской области погибла работница музея, ранены 10 человек, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.
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"Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать!" - подчеркнул Президент.
"На данный момент известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди", - сообщил Зеленский.
По его словам, ликвидация последствий обстрела продолжается. Привлечены все необходимые службы.
"Вечная память погибшей и соболезнования родным. А ответственность всех виновных в этих военных преступлениях точно будет, и будет безжалостной", - подчеркнул Глава государства.
Напомним
россияне утром обстреляли центр Купянска, сначала было известно о 5 раненых.