Удар рф по Сумской области унес жизни уже трех человек

В результате артиллерийского обстрела российскими войсками Краснопольской громады Сумской области погибли три человека, один человек ранен, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 18 сентября около 21:00 оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Краснопольской громады Сумского района.

"В результате атаки агрессора погибли 73-летний мужчина и его 72-летняя жена. Еще одни супруги пенсионеров получили ранения и были госпитализированы. Через некоторое время 66-летняя женщина скончалась в больнице", - сообщили в прокуратуре

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших из-за вражеского обстрела Сумской области.

рф вночі та зранку обстріляла 9 громад Сумщини: двоє загиблих, є поранені