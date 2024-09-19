Удар рф по Сумщині забрав життя вже трьох людей
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу Краснопільської громади Сумського району загинули троє пенсіонерів, один поранений. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Краснопільської громади Сумської області загинули троє людей, одна людина поранена, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 18 вересня близько 21:00 окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району.
"Внаслідок атаки агресора загинули 73-річний чоловік та його 72-річна дружина. Ще одне подружжя пенсіонерів отримали поранення та були госпіталізовані. Через деякий час 66-річна жінка померла в лікарні", - повідомили у прокуратурі
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Раніше повідомлялося про двох загиблих та двох постраждалих через ворожий обстріл Сумської області.
рф вночі та зранку обстріляла 9 громад Сумщини: двоє загиблих, є поранені 19.09.24, 09:13 • 14135 переглядiв