Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

В результате атаки россиян на строительный гипермаркет в Харькове погибли два человека и еще 24 - ранены, при этом по меньшей мере 15 человек из более 200, которые находились в здании, не выходят на связь.