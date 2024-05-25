Удар рф по будівельному гіпермаркету в Харкові: кількість постраждалих зросла до 35
Київ • УНН
Російська атака на будівельний гіпермаркет у Харкові призвела до 35 постраждалих. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету в Харкові кількість постраждалих зросла до 35. Про це повідомив голова міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Кількість постраждалих зросла до 35", - повідомив Терехов.
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У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 24. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.