Киев • УНН
В результате российского удара по Полтаве количество пострадавших возросло до 22, в том числе 3 детей. По словам главы ОГА, один ребенок и 8 взрослых госпитализированы.
В результате российского удара по Полтаве количество пострадавших возросло до 22. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
"Известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Из них - трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых", - сообщил Пронин.
Оккупанты, предварительно, ударили по Полтаве ракетой Х-59: количество пострадавших возросло до 1617 июня 2024, 16:54 • 29399 просмотров
Напомним
Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщал, что российские войска попали, предварительно, в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди.