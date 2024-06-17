В результате российского удара по Полтаве количество пострадавших возросло до 22. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

"Известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Из них - трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых", - сообщил Пронин.

Оккупанты, предварительно, ударили по Полтаве ракетой Х-59: количество пострадавших возросло до 16

Напомним

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщал, что российские войска попали, предварительно, в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди.